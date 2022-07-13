BA.4、BA.5到8月後才可能流行？莊人祥曝原因

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤、陳婕翎台北13日電）指揮中心發言人莊人祥今天表示，由於民眾近半年才剛打第3劑疫苗，加上國內剛經歷一波Omicron BA.2疫情，預估BA.4、BA.5要到8月以後才可能釀成另一波流行。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰已過，確診數持續降溫，但國際間Omicron BA.4、BA.5亞型變種病毒疫情卻持續處於升溫趨勢，是否為台灣帶來另一波大流行，備受矚目。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，許多國家最近雖然因BA.4、BA.5再掀另一波疫情，但死亡數不升反降；相較之下，台灣民眾第3劑COVID-19疫苗大多都在半年內接種，已具一定保護力，加上4月到7月才剛剛流行一波BA.2疫情，研判要到8月至9月間才可能出現另一波流行。

莊人祥說，一項研究顯示，BA.4、BA.5本土病例數占比應達到確診數的30%以上，才比較可能在本土釀成流行，但近來監測並沒有發現類似跡象，加上國內並未鬆綁口罩規定，將持續透過戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離及接種疫苗等措施，面對BA.4、BA.5疫情。

不過，有專家認為，目前國內快篩陽性即可視訊認定為確診，在沒有PCR可輔助判定的情況下，如何認定BA.4、BA.5並未在社區流行。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前除了針對境外移入個案進行病毒基因定序外，也會請國內合作的醫院提供PCR確診檢體進行定序，後續針對符合重複感染定義的患者，也有較高機率做到PCR，將透過這些方式持續監測社區中有無BA.4或BA.5流行。

台大公衛學院教授陳秀熙建議，指揮中心應將COVID-19疫情監測策略，從「大流行」警戒層級調整為「地方流行」的社區監測。

羅一鈞說，所謂社區監測就是只針對重點族群監測，並不會進行大規模廣篩或普篩，若真這麼做，每天公布的確診人數就會減少，導致黑數增加，反而難以精準掌控疫情狀況，恐影響監測成效。

民進黨今天宣布徵召衛福部長陳時中參選台北市長，有媒體好奇，未來若陳時中辭去部長一職，是否會持續指導防疫政策。

莊人祥說，如陳時中仍是指揮官就一定會掌管疫情，但如果指揮官換人，當新任指揮官有需要諮詢時，還是會找陳時中，但陳時中目前還未辭衛福部長，仍是指揮中心指揮官。（編輯：張雅淨）1110713