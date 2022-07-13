7/13本土2萬9849例 增49死、133例中重症

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北13日電）指揮中心公布，國內今天新增2萬9849例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症133例，其中49人死亡，是近一個半月新低；另境外移入增62例。（編輯：張芷瑄）1110713

影片來源：衛生福利部疾病管制署

以下為疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增29,911例COVID-19確定病例，分別為29,849例本土個案及62例境外移入；另確診個案中新增49例死亡。



指揮中心表示，今日新增之29,849例本土病例，13,816例男性，16,010例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（4,997例），臺中市（3,941例），桃園市（3,219例），高雄市（3,115例），臺北市（2,982例），臺南市（2,244例），彰化縣（1,497例），屏東縣（1,075例），苗栗縣（785例），雲林縣（779例），新竹縣（734例），新竹市（671例），宜蘭縣（657例），嘉義縣（573例），南投縣（560例），花蓮縣（487例），基隆市（427例），臺東縣（420例），嘉義市（324例），金門縣（182例），澎湖縣（145例），連江縣（35例）。



指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為26例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、36例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年5月20日至7月10日，死亡日期介於6月3日至7月10日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，為37例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自荷蘭（9例），菲律賓（2例），泰國、韓國及越南（各1例）移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年6月27日至7月12日。



指揮中心統計，截至目前國內累計14,051,114例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,884,782例排除），其中4,162,290例確診，分別為15,970例境外移入，4,146,266例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,829例COVID-19死亡病例，其中7,814例本土，個案居住縣市分布為新北市1,819例、臺北市950例、臺中市743例、高雄市704例、桃園市599例、臺南市570例、彰化縣437例、屏東縣322例、南投縣及雲林縣各217例、基隆市188例、宜蘭縣162例、苗栗縣158例、嘉義縣149例、花蓮縣129例、嘉義市127例、新竹縣124例、臺東縣101例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）