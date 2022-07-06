BA.5傳播力更強 黃立民示警8月單日確診恐回升至5萬

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首例Omicron BA.5本土病例現蹤，醫師強調無論BA.4或BA.5傳播力都增強，研判8月恐有一波流行。圖為4日光華商圈中午用餐人潮，上班族外帶餐點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北6日電）首例Omicron BA.5本土病例現蹤，醫師強調無論BA.4或BA.5傳播力都增強，研判8月恐有一波流行，單日確診數恐回升至5萬例或更高，籲打疫苗並勤洗手、戴口罩預防。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心宣布國內新增2例Omicron BA.5亞型變種病毒本土病例，為一起家庭群聚，指揮中心研判BA.5疫情尚未進入社區。

台灣科技媒體中心近日發布新聞稿指出，「自然」（Nature）期刊6月17日曾公布一項研究，顯示無論是BA.4或BA.5，都比國內主流的BA.2傳染力更高，而且能夠逃避感染BA.1所產生的抗體，意味著重複感染的可能性增加。

正因如此，BA.4、BA.5出現後也讓全球疫情再次升溫。國家衛生研究院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師齊嘉鈺表示，今年6月底，英國感染BA.4和BA.5的病例數已占確診總數的一半以上，美國感染病例也增加當中。

齊嘉鈺說，根據自然期刊的研究，BA.4和BA.5不但能逃避體內中和抗體，即便完整接種3劑COVID-19疫苗，感染後體內抗體也會明顯下降，推測可能和COVID-19病毒棘蛋白上的「受體結合區域」特定突變有關。

台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民接受媒體聯訪也指出，BA.4、BA.5與BA.1、BA.2主要差異在於疫苗的抗體保護力，BA.4、BA.5保護力比BA.1差8倍、比BA.2差4到6倍。

BA.4、BA.5一旦入侵社區，是否可能釀成另一波流行。黃立民說，台灣因疫情剛過，目前確診者和打疫苗者都不少，或多或少能擋一下，研判至少還有1個月蜜月期，7月造成大流行的機會較小；不過，到了8月確實可能因為疫苗效果變差，而出現另一波疫情，單日確診數可能回升至5萬例或更高。

指揮中心今天公布的BA.5本土病例，雖然曾和染疫家人共乘一車，儘管全程未脫下口罩，也沒有共餐或進食仍染疫，是否代表只要處於同個空間就可能被傳染。

黃立民說，所有的COVID-19病毒都是這樣，只要長期待在同一空間就可能傳染，儘管有通風系統也無法完全預防，佩戴口罩雖然不是完全有效，但仍有部分好處，就像打疫苗不防感染而是防重症的道理一樣。

衛生福利部傳染病防治醫療網北區指揮官、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成說，根據現行規定，民眾只要快篩陽性即可經醫師診斷確診，沒有PCR就無法進行病毒基因定序，必須思考如何監測國內狀況。

不過，黃玉成也認為，全球是一體的，BA.4、BA.5入侵社區是早晚的事，民眾應轉換成「共存的腦袋」，持續落實勤洗手、戴口罩等「非藥物介入措施」，就能有效降低病毒傳染風險。

黃立民強調，若要降低感染BA.4、BA.5風險，重點還是要趕快施打次世代疫苗、逐步解封、保住醫療量能，避免出國期間感染、身體不舒服，也呼籲幼兒要儘快接種疫苗。（編輯：陳政偉）1110706