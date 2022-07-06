親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒清毒通風5重點

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北6日電）國內今天新增2例Omicron BA.5本土病例，疑接送美國返台家人時染疫，指揮中心重申接機5重點，如打滿2劑疫苗、全身消毒、開窗通風且不飲食、全程戴口罩，結束後全車清毒。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，最近受到Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒影響，歐美疫情再次升溫。

中央流行疫情指揮中心宣布國內新增2例BA.5本土個案，2人遭到美國返台的家人傳染，為一起家庭群聚，也是國內首見BA.5本土病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據衛生局調查，6月19日接機當天雖然車上5人都全程佩戴口罩、無人飲食，但從桃園到台中的全程車窗緊閉，換氣、通風狀況可能比較不良，建議還是要讓車窗微微打開，確保室內外空氣可交換，比較不會殘留帶有病毒的空氣。

羅一鈞指出，據了解，2名確診個案接機後，從桃園到台中的路上都沒有停下來，一路開到防疫旅館進行居家檢疫，確診後就進行居家隔離，但並不清楚個案的座位分布。

他表示，2名本土個案有1名是家管，另1人在家工作，很少出門與社區接觸，因此僅匡列1名密切接觸者，目前採檢結果為陰性。

至於接機指引是否調整或禁止親友接送。指揮中心發言人莊人祥說，目前暫時沒有限制接送的規劃，但特別提醒接送5大注意事項，包括接送者應打滿2劑以上COVID-19疫苗並穿戴手套和口罩，親友上車前應對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不飲食並保持充分通風，車上所有人全程佩戴口罩、避免交談，接送完成後對全車進行內外清消。（編輯：陳政偉）1110706