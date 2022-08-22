開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

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教育部公布新學期校園防疫新制，高中以下學校（含幼兒園）9月12日起若同學確診或快篩陽性，同班其他人快篩陰性無症狀可上課。圖為防疫人員在校園清消。（中央社檔案照片）

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（中央社網站22日電）高中以下各級學校8月30日開學，教育部今天公布新學期校園防疫新制，高中以下學校（含幼兒園）9月12日起不再一人確診全班停課，若班上有同學確診或快篩陽性，同班其他人快篩陰性無症狀可上課；大專校院防疫新制略有不同。中央社整理資訊帶你快速了解。

高中以下（含幼兒園）

確診或快篩陽性後多久可以到校上課？

確診或快篩陽性者實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課。

同班同學確診或快篩陽性，我可以到校上課嗎？

學校會提供同班同學及教師1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

在未戴口罩情況下，與確診者或快篩陽性者共同活動15分鐘以上（如社團活動等），我可以到校上課嗎？

學校會提供接觸者1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

與確診者同寢室，我要居家隔離嗎？

依指揮中心規定，同寢室友比照同住親友，實施居家隔離或自主防疫。居家隔離及自主防疫期間不入校上課；如在校隔離，居家隔離期間不離開隔離宿舍。

9月11日以前依照什麼規範？

9月11日以前維持1人確診、全班停課3天舊制；9月12日起發生之個案即適用新制。

防疫新制有哪些假別？

1.確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假／防疫隔離假，學生可請防疫隔離假。

2.教職員工及學生在自主防疫期間，可請自主防疫假。

3.學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮，可請防疫假。

還有哪些其他防疫原則？

落實入校前量測體溫、「生病不上班，不入校（園）」原則，及各環境空間場域定期清潔消毒等措施。

（教育部提供）

（教育部提供）

大專校院

確診或快篩陽性後多久可以入班上課？

確診或快篩陽性者實施7天居家照護，期滿無症狀可入班上課。

在未戴口罩情況下，與確診者或快篩陽性者共同活動15分鐘以上，我可以到校上課嗎？

學校會提供接觸者1劑快篩試劑，快篩陰性者可上課，如有症狀應儘速就醫。

在全程配戴口罩情況下，與確診者或快篩陽性者共同活動，需要快篩嗎？

不用，依照校園防疫新制，需自我健康監測。

與確診者同寢室，我要居家隔離嗎？

依指揮中心規定，同寢室友比照同住親友，實施居家隔離或自主防疫。居家隔離不入校，住宿生不離開隔離宿舍，自主防疫期間不入班上課。

大專校院從哪天開始實施新制？

各校開學日

防疫新制有哪些假別？

1.確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假／防疫隔離假，學生可請防疫隔離假。

2.教職員工及學生在自主防疫期間，可請自主防疫假。

3.學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮，可請防疫假。

（編輯：簡莉庭）1110822

（教育部提供）

（教育部提供）