跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站30日電）台灣邊境分階段解封，入境免居家檢疫0+7新制10月13日上路，同步開放旅行業組團赴國外旅遊及接待來台旅遊團體。觀光局今天公布團客指引，一定要打疫苗才能參團出境嗎？在海外確診怎麼辦？旅行社接待入境團客有哪些要注意？中央社彙整問答帶讀者了解。

出境團客

●一定要打疫苗才能參加嗎？要打滿幾劑？

出境旅客應完成COVID-19 疫苗追加劑（第3劑）接種超過14天，須提供小黃卡或健保App截圖等相關證明，符合資格者才能報名參團。

但如果因年齡限制或身體因素無法接種追加劑的民眾，只要有醫師開立的不建議施打疫苗證明也可參加，但需提供參團2天內快篩或PCR陰性證明。

●有限制疫苗廠牌嗎？

疫苗廠牌須為世界衛生組織緊急使用清單或我國核准緊急授權使用或專案製造。

●一定要有旅遊防疫、海外醫療險等保險才能參加旅行團嗎？

沒有硬性規定，若未投保仍然可以參團，但旅行社應該要告知旅客相關海外醫療險等資訊。若旅客未投保而不幸染疫，衍生相關醫療費用須由旅客自付。

●在國外時如果有疑似症狀該如何處理？

若旅客有疑似COVID-19症狀時，領隊應立即協助快篩或就醫。

●如果在境外確診怎麼辦？

如果旅客在海外確診，應以當地就醫為原則，且自採檢日起7天內暫緩搭機。衍生的隔離及治療費用依當地國家規定辦理，或由確診者自付。

●回台灣後還需要隔離嗎？

不用，10月13日起採0+7新制免居檢疫，採7天自主防疫，在入境台灣當天或自主防疫第一天及有症狀時才需快篩，但外出時需有2天內快篩陰性結果。

（圖取自觀光局網頁taiwan.net.tw）

入境團客

●入境團客需要打疫苗嗎？

觀光局指引並未規範。

●入境後就能外出活動了嗎？需要快篩嗎？

旅客在入境後尚未進行首次快篩前，旅行社應安排專車或遊覽車接送。旅客入境當天需快篩，且在台灣期間每2天就要快篩，結果為陰性才能外出。例如旅客9月1日入境當天需快篩，並在9月3日、9月5日⋯⋯外出前進行再次快篩。

●入境團客可以和台灣人一起用餐嗎？

入境團客不得與國人同桌，且為避免疫情傳播風險，應提供隔板或適當防疫措施，離開座位或用餐完畢應立即戴口罩。

●旅行社如何安排旅客入住旅館？

旅客入住旅館或民宿不限1人1室，可安排多名旅客同住一間房，但不得更換同住名單，避免交叉感染。

●如果旅客在台灣期間快篩陽性怎麼辦？

如果旅客有疑似COVID-19症狀時，導遊應立即協助進行快篩，結果為陰性時才能繼續行程。若快篩結果為陽性，旅行社應協助確診旅客就近安置，並通報當地衛生主管機關。確診個案應配合國內防疫規定，於解除隔離後離台。

●若參團旅客不配合國內防疫措施？

旅行社行前務必告知旅客台灣防疫規範，旅客同意遵守後才能報名參團。而指揮中心日前也強調，無論外籍旅客或國人，依法遇違規以勸導為主，惡意或重複犯規不排除開罰。（編輯：曹亞沿）1110930

（圖取自觀光局網頁taiwan.net.tw）