10/13開放邊境 日本旅遊詢問度最高

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（中央社記者余曉涵台北29日電）行政院今天正式宣布10月13日開放邊境，旅遊業者表示，從上週預告將解封後，國外旅遊商品詢問度明顯提升，日本最受旅客歡迎；機票則以大阪、東京為主，大阪更成長5.65倍。

衛生福利部今天說，10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，在入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快篩，如自主防疫期間外出，需有2日內陰性結果。

雄獅旅遊發言人賴一青透過新聞稿表示，自從政府預告國境解封後，國外旅遊商品訂單就有明顯提升，以團體旅遊為例，仍是日本最受旅客歡迎，占比約49%，其次分別是歐洲19%及東南亞8%；國際機票銷量也有成長，銷量前5名分別為大阪、東京、新加坡、首爾、曼谷，其中大阪機票開票張數更是增加5.65倍。

Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示，從上個週末起台灣用戶搜尋國外旅遊商品的搜尋量暴增3倍，日本仍是主要搜尋的目的地，其他則為泰國和韓國等地，而Klook國外旅遊商品的預訂數也有近2倍的成長。

李雅寧指出，加上今年早些便開始回溫的歐美旅遊，顯示台灣旅客早已迫不及待計劃睽違兩年的國外旅遊，預期接下來將迎來3至4個月的報復性出遊，考慮接下來為跨年和農曆新年等旅遊旺季，觀察這波報復性出遊的熱度將至少會延續至明年2月以後。

易遊網表示，光9月22日國外機票訂房就成長3倍，機票部分累積超過9位數營收，以日本東京最夯。

易飛網則說，機票買氣最夯前幾名排名為東京、大阪、首爾、沖繩、北海道、紐約、舊金山，都已有旅客訂購過年時。

易飛網指出，除了疫後復航，因為通膨的關係加上油價提高，短程機票票價會相比2019年貴了約新台幣3000至5000元，長程機票票價可能貴5000元以上。

易飛網指出，到今年底前，團體旅遊及自由行商品買氣預估可恢復至疫情前的50%，機票預估恢復至60%至70%。（編輯：管中維）1110929