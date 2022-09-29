衛福部：10/13起入境改0+7免居家檢疫

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衛福部29日表示，邊境管制措施第二階段預計於10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫。圖為松山機場防疫人員引導旅客坐防疫計程車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北29日電）衛福部今天說，10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，在入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快篩，如自主防疫期間外出，需有2日內陰性結果。

行政院上午舉行院會，會中衛生福利部陳報「COVID-19疫情現況及開放準備」報告。

衛福部透過新聞稿指出，邊境管制措施第一階段調整將從9月29日開始，提升入境總量並恢復互惠免簽證，同時取消入境PCR檢測，改以發放4劑快篩試劑，且開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室，於入境日及第3天檢疫期滿時快篩。

衛福部說，邊境管制措施第二階段預計於10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，維持快篩發放對象及劑數，改於入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快篩，如自主防疫期間外出需有2日內陰性結果。（編輯：蘇龍麒）1110929

（中央社製圖）

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