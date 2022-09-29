入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

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因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，29日是第一階段調整上路首日，返台旅客表示，從下飛機到出關搭計程車，大約只花費半小時的時間，速度相當快。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月29日

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（中央社記者陳俊華台北29日電）在民眾引頸期盼下，國門終於要開了。行政院長蘇貞昌今天宣布，10月13日起入境0+7免居家隔離，開放每週入境15萬人次。

根據衛福部公布的最新報告，10月13日邊境解封後，不論是國外人士入境或是國人出國旅遊，有5大重點必須注意。

第一，恢復機場常態入境通關。

將撤除審單區，由發燒篩檢站協處健康異常旅客，並改於入境行李提取大廳，發放家用快篩試劑。

第二，免居家檢疫、改為7天自主防疫。

旅客在入境當天或自主防疫第一天及有症狀時快篩；但外出時需有2天內快篩陰性結果。

同時也將取消發送居家檢疫通知書、停止電子追蹤機制、手機電子監督措施、居家檢疫健保註記、取消地方政府居家檢疫關懷服務。

而2歲以上旅客，將發送4劑家用快篩試劑；不追蹤檢測結果，如快篩陽性，則依已公布的自主防疫指引辦理。

第三，防疫旅館與隔離措施調整。

防疫旅館部分，全數回歸一般旅宿經營，交通部將在轉型期提供鼓勵措施。至於確診隔離者，由衛福部醫福會集中檢疫場所統籌調度。移工與境外生部分，正由教育部及勞動部預為研擬相關配套。

第四，防疫車隊持續營運，優先載送有症狀入境旅客，至於無症狀者，可搭乘大眾運輸工具。

第五，入境團體旅遊修正旅行業入、出境團體旅遊指引，入境團體旅客由旅行社安排遊覽車或專車接送，不與國內民眾同桌共餐。

旅客確診轉送與收治流程，依現行通報機制辦理，由導遊協助協處；住宿原則一人一室，同行同團可採多人一室。（編輯：楊凱翔）1110929