入境0+7免居家檢疫10/13上路 無症狀可搭乘大眾運輸

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10月13日起入境人員免除居家檢疫，改為「0+7」。圖為台北松山機場國際線入境出口。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北29日電）10月13日起入境人員免除居家檢疫，改為「0+7」，無症狀旅客入境後可搭乘大眾運輸工具，自主防疫期間，快篩陰性者可於餐廳內獨自或與特定對象共餐。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走向如預期可控，次世代疫苗已開打，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午疫情記者會表示，自10月13日凌晨零時（航班表定抵台時間）起，入境人員免除居家檢疫，改為「0+7」，進行「7天自主防疫」，試行每週入境總人數為15萬人次為原則。

王必勝說，「0+7」上路後，恢復機場常態入境通關，旅客入境前免於「入境檢疫系統」線上申報及免持國內手機門號，取消開立旅客「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，停止居家檢疫關懷追蹤機制、電子監督措施、健保註記及地方政府居家檢疫關懷服務等措施。

交通方式部分，入境前14天內有疑似COVID-19症狀旅客，應主動於入境時通報疾病管制署機場或港口檢疫人員，依檢疫人員評估，配合於國際港埠唾液採檢及優先搭乘防疫車輛；無症狀旅客，可搭乘大眾運輸工具。

自主防疫期間，地點以符合1人1室、獨立衛浴條件自宅或親友住所或旅館為原則，無症狀且有2天內家用抗原快篩陰性結果才可外出、上班、上學，有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐，外出期間有飲食需求可暫免佩戴口罩，用畢後立即佩戴。

王必勝提醒，入境者應儘量避免接觸重症高風險對象，包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等，禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求的醫療或檢查，並避免前往長照機構。

入境時，維持由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，檢測時機為入境當天或自主防疫第1天檢測1次、自主防疫期間外出前，須有2天內快篩檢測陰性結果、自主防疫期間有症狀時，檢測結果不追蹤，如快篩陽性則依公布自主防疫指引辦理。

邊境管制措施調整第一階段將從9月29日開始，提升入境總量並恢復互惠免簽證，同時取消入境PCR檢測，改以發放4劑快篩試劑，且開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室，於入境日及第3天檢疫期滿時快篩。（編輯：陳政偉）1110929