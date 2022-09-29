0+7防疫旅館退場 每房補助業者5000元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

10月13日開放邊境，交通部29日表示，防疫旅館退場過渡期將補助每新台幣幣5000元；防疫計程車方面則是民眾搭車回歸疫情前的收費方式，以跳錶方式計費。圖為6月台北松山機場入境旅客搭乘防疫計程車離開。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北29日電）10月13日開放邊境，交通部今天表示，防疫旅館退場過渡期將補助每新台幣幣5000元；防疫計程車方面則是民眾搭車改為跳錶方式，但業者清潔消毒的補助會到年底。

衛生福利部說，10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，在入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快篩，如自主防疫期間外出，需有2日內陰性結果。

交通部發布新聞稿，部長王國材指出，考量防疫旅宿配合政府檢疫政策，業者回歸常態經營前須進行旅宿清消與過渡期間整備無法營運等，因此將補助防疫旅宿業者每房5000元補貼，以協助其早日回歸常態經營，相關細節交通部觀光局將於定案後對外公布。

根據觀光局統計，符合的防疫旅館約380家，共2.4萬間房間數，以A防疫旅館有50間房為例，將會一次發給25萬元。

防疫計程車方面，交通部指出，10月13日起入境旅客交通方式，除現行親友或機關團體接送、自駕外，將開放無症狀入境旅客可搭乘大眾運輸，亦即增加國道客運、機場捷運、高鐵及租車等交通工具選項供旅客使用。

考量入境旅客可選擇交通工具將更加多元，王國材表示，防疫車隊將回歸機場計程車排班，但兼具防疫任務。入境旅客倘選擇搭乘機場計程車，收費回歸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的收費方式，以跳錶方式計費，但現行機場防疫計程車司機補貼則維持至今年底。

交通部表示，因現行各縣市防疫專車是搭載居隔者與確診者，因此各縣市防疫專車不受10月13日開放0+7政策影響，其需求將等各縣市疫情情況，由各地方政府滾動檢討增加或縮減，並由交通部公路總局依現行機制補助地方政府辦理。（編輯：管中維）1110929