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0+7將上路防疫旅館全退場 確診者同團旅客快篩陰可出門

2022/9/28 16:07（9/28 16:38 更新）
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入境免居檢0+7最快10月13日上路，指揮中心說，7天自主防疫期間，確診者同團旅客2天內快篩陰性可出門繼續行程。圖為松山機場防疫人員引導旅客坐防疫計程車。（中央社檔案照片）
入境免居檢0+7最快10月13日上路，指揮中心說，7天自主防疫期間，確診者同團旅客2天內快篩陰性可出門繼續行程。圖為松山機場防疫人員引導旅客坐防疫計程車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北28日電）入境免居檢0+7新制最快10月13日上路，同時取消禁團令等。指揮中心今天說，7天自主防疫期間，確診者同團旅客2天內快篩陰性可出門繼續行程，另防疫旅館將全數退場。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，中央流行疫情指揮中心9月22日表示，入境免居家檢疫的0+7新制預計10月13日上路，同時取消旅行社出團禁令、開放非免簽國觀光等。

指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，旅客確診的通報機制，不管是視訊或實體看診，及進一步的治療或隔離，都和國內相同，但重點在於若是外國人或返國的國人，要如何提供充足的正確資訊，讓他們知道如何處理。

王必勝說，旅行團部分會責成旅行社和導遊，請他們務必協助提供旅客正確資訊，至於自由行者，會在入境時給予充分訊息。

各界關注確診者同團旅客是否能繼續行程。王必勝表示，同行者還是可以繼續行程，將會用快篩方式取代隔離，在0+7的自主防疫期間，若要出門就必須2天內快篩陰性。

此外，0+7實施後，入境者不再需要入住防疫旅館進行檢疫，防疫旅館將退場。王必勝表示，曾考慮讓防疫旅館改收確診者，但從收住居家檢疫者變成收住確診者，是不同制度，對旅館業者也是一大挑戰。

王必勝說，因此方向上還是決定讓所有防疫旅館回到一般業務，業者若有清消或是轉型時間等問題，都會予以協助和補助，將不再保留防疫旅館量能。

至於入境確診旅客，王必勝表示，將入住集中檢疫所，或由各地方縣市政府設立的加強型防疫旅館。（編輯：政偉）1110928

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