莫德納次世代疫苗 10/3起開放第2階段對象接種

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中央流行疫情指揮中心公布，自10月3日起，開放莫德納次世代雙價疫苗第2階段對象施打。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北28日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，自10月3日起，開放莫德納次世代雙價疫苗第2階段對象施打；另NOVAVAX疫苗往下開放12歲至17歲青少年，追加劑接種可與基礎劑不同廠牌。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍在高原期，疫苗接種作業持續，據統計，莫德納次世代疫苗昨天接種3萬717人次，次世代疫苗自24日開打後，累積接種5萬1100人次。指揮中心今天公布，莫德納次世代雙價疫苗第2階段10月3日起開打。

開放對象為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50歲至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求須出國者。次世代疫苗提供作為追加劑使用、與上一劑應間隔至少12週。

18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者，除需攜帶健保卡、COVID-19疫苗接種紀錄卡之外，也需攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明（3擇1）及機票，供接種單位核對身分。

根據指揮中心規劃，BA.1次世代雙價疫苗將分2階段提供作為追加劑接種使用，第1階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

第2階段為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50歲至64歲成人，以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求須出國者。

（指揮中心提供）

另外，NOVAVAX疫苗往下開放12歲至17歲青少年，接種2劑基礎劑，2劑間隔至少4週以上，建議以同製程疫苗完成基礎劑接種；依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議，也可提供作為12歲至17歲青少年追加劑接種使用，可與基礎劑不同廠牌，但須間隔至少12週以上。

昨天COVID-19疫苗接種5萬1134人次，截至目前為止疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.6%、第2劑87.6%、追加劑接種率73.2%、第2次追加劑接種率10.7%，其中65歲以上接種率37.7%。

據統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種4475人，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率38.7%、第2劑8%。（編輯：張芷瑄）1110928