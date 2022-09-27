機組員外站防疫 王必勝：10/13回歸疫前管理

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（中央社記者吳睿騏桃園機場27日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，針對機組員在外站停留隔夜等防疫措施與管制，根據上週與民航局討論結果，10月13日後就回歸以往疫前狀況做管理。

王必勝與副指揮官陳彥伯下午前往桃機視察放寬邊境管制整備情形，王必勝接受媒體聯訪表示，透過上述規劃，機組員在外站之前抱怨被關在旅館內的事都不會再發生，外國機師部分也正常入出境，跟入境者一樣管理，這樣就會均一化，不再有差別。

王必勝指出，桃機從29日就要實施部分COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫新措施，其中有一項是取消唾液篩檢，相關動線可能會有改變，今天就是先來看看因應狀況。

王必勝說，另外預計在10月13日實施的0+7相關配套措施，由於牽涉動線改變較多，因此也來了解規劃是否適當，希望實施時秩序良好，民眾都能在合理的等待時間內通關，至於實施日期，還是照先前規劃，觀察到29日再做相關決定。

對於記者詢問，外界質疑發放4劑快篩，若未回報也沒用。王必勝表示，「當然有回報機制」，民眾若自己篩檢陽性，就根據現行方式找醫生看診，確定確診後再做相關後續處理。

對於有人質疑民眾是否會落實快篩。王必勝說，這當然是自主的部分，防疫走到這個階段，要跟病毒共存就要融入生活中，管制就會比較鬆，不像以前那麼緊，跟清零時代不一樣，這是管理的趨勢。

記者提問，若入境人數開放至每週15萬人，等於每週快篩劑花費約新台幣6000萬元。王必勝回答，這是配合現階段作業，根據0+7的自主防疫規劃，民眾在期間要外出需有2天內的陰性快篩結果，因此才準備4劑快篩。

王必勝表示，未來當然可能隨著時間或疫情變化進行調整，相關金額若以此方式計算的確感覺較多，但事實上，透過快篩比使用唾液PCR的成本要減少非常多。

對於日前受訪時曾表示，口罩最快11月可能鬆綁。王必勝說，指揮中心對相關討論從未中斷，收集各國對口罩管理的相關措施發現，各國其實也都在變化，指揮中心希望疫情達到社區低度流行的程度穩定後，才會開始實施相關措施。

記者追問，有媒體報導，Evusheld單株抗體的新藥每份要價10萬元，採購數字恐怕高達數億元。王必勝指出，這個藥物是為了免疫低下民眾，這些族群施打疫苗或確診後都不會產生抗體，對患者生命健康有很大的影響。

王必勝表示，相關藥物的購買經過專家小組會議的同意，日前也宣布買了1萬劑，但報導中的相關金額部分是錯誤的，指揮中心要照顧的是所有人，包括一般大眾以及其他比較需要照顧的人。（編輯：吳協昌）1110927