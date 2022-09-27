本土疫情較上週同期微升 莊人祥：還在高原期

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疫情指揮中心發言人莊人祥27日說，本土疫情還在高原期階段，走向是否下降仍有待觀察。圖為民眾24日上午在台北市立聯合醫院中興院區接種莫德納次世代疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北27日電）連續2天新增COVID-19本土病例數較上週同期多，今天個案數比上週同期增加約1100人、增幅2.5%，指揮中心發言人莊人祥說，疫情還在高原期階段，走向是否下降仍有待觀察。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，莊人祥在今天下午中央流行疫情指揮中心記者會說明，今天新增4萬5608例本土個案，確診個案新增中重症83例（中症48例、重症35例），其中28人死亡；另外，境外移入增242例。

今天新增28例本土病例死亡個案，年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，雖然今天新增死亡年齡偏高一點，但沒有新增特殊死亡個案及特殊重症個案。

至於每週二例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，羅一鈞說，採檢陽性率出現變化，工作人員從1%降低至0.9%，機構住民陽性率則是1%升至1.3%，確診致死率仍為2.6%左右，疫情偏低可控，定期快篩是否延續待10月中旬後檢討。

機構投藥率降低至7成9，主要是因為精神照顧機構投藥率明顯下降。羅一鈞提到，近期有一家護理之家，醫師評估時，誤認為機構確診者使用氧氣，不符合使用口服抗病毒藥物，再次重申如果是長期使用氧氣的住民，確診仍可開立使用抗病毒藥物，已進行溝通和指導。

據指揮中心統計，上週新增434名工作人員確診及1317名住民確診，自今年1月1日至9月25日，通報機構間數達1669家，確診住民人數為5萬2542人、確診工作人員數為1萬5193人。

這波本土疫情自4月起統計至9月25日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有4378人，累計死亡人數1347人；9月19日至25日新增死亡人數為15人，社福機構10人最多、護理機構5人次之。

根據指揮中心統計，今年1月至9月25日，本土輕症、無症狀個案累計620萬2709例、占99.56%，中症累計1萬5602例、占0.25%，重症累計1萬1794例、占0.19%，其中死亡累計1萬58人。（編輯：陳政偉）1110927

（指揮中心提供）

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