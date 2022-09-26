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快篩實名制第6輪1次可買30劑 10/1起實施

2022/9/26 14:52（9/26 15:14 更新）
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第6輪快篩實名制10月1日起上路，每人可一次買30劑。（中央社檔案照片）
第6輪快篩實名制10月1日起上路，每人可一次買30劑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北26日電）指揮中心今天公布，10月1日起，第6輪快篩實名制每人可一次買30劑，第4輪0至6歲學齡前幼兒與第2輪65歲以上長者免費領取1份快篩試劑，民眾可持健保卡購買及領取。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會表示，鑑於台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情仍處於高原期，民眾有購買家用抗原快篩試劑需求，同時為保障幼兒與長者健康，10月1日起，實施第6輪家用抗原快篩試劑實名制。

王必勝指出，目前實名制家用抗原快篩試劑貨源穩定充足，每輪購買週期將固定為1個月，為讓有需要篩檢的民眾能購得每日所需快篩數量，購買份數從原先2份（10劑），增加至多可購買6份（30劑），並可分次（次數不拘）購買（可代購），售價仍維持每份（5劑）新台幣500元。

王必勝進一步指出，0至6歲學齡前幼兒免費領用對象出生日期為「2016年9月2日（含）以後出生」。另65歲以上長者免費領用對象則維持1957年（含）以前出生日期；有需求與符合資格的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所購買領取。

目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4517家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證的民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。相關實名制販售資訊可至健保署食藥署藥師公會官網查詢。

指揮中心表示，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幼兒家長幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。（編輯：管中維）1110926

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