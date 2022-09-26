55至64歲原住民免費拿5劑快篩 須攜戶籍文件至指定地點領取

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北26日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午疫情記者會中宣布，今天起免費提供55至64歲原住民每人5劑COVID-19家用抗原快篩試劑，保護原住民健康，預計7萬人受惠。

王必勝表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病） Omicron BA.4、BA.5等變異株，自今天起，免費提供全國55至64歲（1958至1967年出生）原住民每人1份5劑家用抗原快篩試劑。相關試劑已撥配至各地方政府，符合資格原住民（不限本人）只要攜帶戶口名簿或戶籍謄本，即可至戶籍所在地地方政府指定地點領取。

王必勝說明，依據原住民族委員會統計資料，全國55至64歲原住民約7萬人，預計配發家用抗原快篩試劑數量約35萬劑，此次免費發放快篩試劑，不會計入實名制的購買資格，即曾經購買第5輪實名制家用抗原快篩試劑的55至64歲原住民，仍可再免費領取1次1份5劑快篩試劑。（編輯：陳清芳）1110926