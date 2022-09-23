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王必勝：邊境解封後自主防疫 不再強制監控

2022/9/23 16:02（9/23 16:14 更新）
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指揮中心23日表示，邊境解封後自主防疫將不會有太多強制手段做監控。圖為松山機場人員22日協助旅客搭乘防疫計程車。（中央社檔案照片）
指揮中心23日表示，邊境解封後自主防疫將不會有太多強制手段做監控。圖為松山機場人員22日協助旅客搭乘防疫計程車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北23日電）台灣邊境預計10月13日解封，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，未來應與病毒共存，自主防疫就不會有太多強制手段做監控，有需求時入境人數會加速開放。

指揮中心下午記者會中，有媒體關切邊境解封後，入境檢疫採「0+7」，將取消電子圍籬，是否會出現黑數，當入境旅客出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性該如何通報，若驗出陰性如何分辨真偽。

王必勝說，防疫到這階段是重要的里程碑，未來防疫應與病毒共存，自主防疫就不再用太多強制手段做相關監控，相信民眾這2年9個月來，對指揮中心的規定都有很好的遵從態度。

王必勝說，民眾自主檢驗部分，陽性通報就依照現在的作法；外國人如果是團客，由旅行團負起責任去聯絡，自由行的旅客，會確保其手上有足夠資訊聯絡。

另針對邊境解封後，入境旅客人數將提升至每週15萬人次，與COVID-19疫情前相比，仍有很大差距，是否可在解封後不要有入境人數的限制。

王必勝表示，訂定解封後人數上限，主要是要了解實施解封後有無窒礙難行的地方，或引起太多變化，若無窒礙難行就逐步開放，有需求時還會加快開放速度，回到疫情前每天的入境量，才是真正解封。（編輯：張雅淨）1110923

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