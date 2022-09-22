團客指引9/26再討論 機組員是否0+7同天定案

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）入境免居檢0+7預計10月13日上路，取消禁團令，團客入境是否需完整接種3劑疫苗、團進團出等指引下週一（9月26日）再次討論，機組員入境檢疫是否同步放寬同天定案。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，考量全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各國逐步開放邊境及境內防疫措施，經持續滾動檢討國內外疫情，國內防疫與醫療量能，並兼顧防疫與經濟且同步提升機場入境通關服務量能，將分兩階段鬆綁邊境檢疫及社區防疫措施。

第一階段是自9月29日零時起，3+4居家檢疫處所調整「1人1室」，第二階段將於10月13日實施0+7新制。王必勝說，8月底開始就預測到國內BA.5疫情，開始時間如預測，高峰時間也跟預估差不多，若國內疫情呈現明顯向下趨勢，意味高峰已過，比較可能大動作開放。

中華民國全國商業總會理事長許舒博日前多次點出，政府應盡快開放國門恢復國內商機，他今天再次呼籲，0+7上路時程應該比現行規劃的10月13日更提前。

王必勝回應，了解商業界殷殷企盼，但疫情仍待觀察一週，依政策宣布推行慣例，留兩週時間給業者和民眾充分準備。

0+7上路後，入境不用再隔離，無症狀且有2天內家用抗原快篩陰性結果可外出，但若陽性仍出門者，遭檢舉會交由衛生局會處理，有媒體詢問，7天自主防疫期間，境外生是否可以進教室上課。王必勝說，今天宣布的是大方向，細節仍待與各部會討論。

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10月13日將同步取消禁團令，未來團客入境是否需完整接種3劑疫苗、團進團出等，王必勝說，針對日前通過的團客入境指引，預計下週一（9月26日）將與交通部觀光局討論，重新審視指引是否需修正，操作面細節將於完成討論後正式公布，機組員入境檢疫是否同步放寬，也將於同天討論定案。

指揮中心尚未到解散時機，但是否先將COVID-19從第五類法定傳染病「降類」至第四類，王必勝說，由於降類會影響到確診者隔離取消與否，還要再觀察一陣子，看看各國是否開始取消確診隔離，才會決定是否降類，現在還沒到COVID-19降至四級的階段。（編輯：管中維）1110922