0+7估10/13上路取消禁團令 業者：觀光回復疫前水準需半年

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行政院長蘇貞昌22日表示，入境「0+7」制度預計10月13日上路，同時也將開放免簽證國家入境、取消觀光禁團令等。圖為台北松山機場觀景台，民眾拿起手機與飛機自拍留念。中央社記者趙世勳攝 111年9月22日

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（中央社記者江明晏22日電）入境「0+7」預計10月13日上路，同時也將取消觀光禁團令，旅遊業者樂見「拿下緊箍咒」，看好觀光業將開始復甦，但要完全恢復到疫前水準，尚需半年到一年的磨合期。

邊境分階段解封，行政院長蘇貞昌今天表示，入境「0+7」制度預計10月13日上路，同時也將開放免簽證國家入境、取消觀光禁團令等。

鳳凰旅遊總經理卞傑民對中央社記者說，取消觀光禁團令及「0+7」入境免居隔，是產業界一直以來「最期待的事情」，等於是拿下一直限制旅行社的「緊箍咒」，也意味著疫情結束，朝恢復正常生活前進。

他表示，這段時間旅行社卡在禁團令的約束，只能做一些賣機票、自由行、機加酒的產品業務，選擇管道不多，使業者陷入更大的競爭；現在禁團令解除後，業者可以回歸到先前的行程操作及產品規劃的優勢，等於回歸正常狀態。

但他也坦言，「疫情影響實在太長，有許多供應商沒辦法支撐下去、倒閉了」，雖然今年開始觀光產業陸續在恢復，但包括機票、不同地區的觀光資源等配合都還在階段性的復甦，限制了團體旅遊爆發的程度。

他預估，可能到今年第4季，業者所能提供的團體旅遊能量和旅客來客人數，大概可恢復到疫前5、6成的水準；但市場要完全恢復，還需要半年到一年的時間，「必須有一段磨合期」。

雄獅旅遊表示，雄獅旅遊積極整備出境旅遊人力，盤點相關資源，做好準備迎接出境旅遊開啟的那一天。目前出境團體旅遊商品皆籌備完成，將主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等熱門旅遊商品；自由行商品也已上架販售，日本自由行商品可藉由雄獅旅遊東京公司提供「受付濟證+1千萬防疫保險」包套服務，旅客再由自行處理電子簽證即可。

「0+7」上路後，沉潛近3年的海外旅遊市場將擺脫黑夜，迎向黎明，亞洲訂房網AsiaYo針對會員進行調查，返國政策調整為0+7後，台灣旅客最想去的亞洲國家，前3名依序為日本、韓國、泰國。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，這幾年的疫情改變了許多事，尤其旅遊市場在後疫情時代一定會有極大的變化。估計在開放初期，會以自由行取代傳統大型團體旅遊，而民宿不像傳統的飯店同時同地聚集大量旅客，是分散在各獨立的建物中，並以少量多點的方式分散群聚風險，將會是旅客安心旅遊的選擇。

他表示，AsiaYo是台灣OTA產業（Online Travel Agency，線上旅遊業）掌握最多海內外民宿資源的業者，有信心2023年一定能夠超越2019年疫情前，並在海外旅遊市場的業績至少成長50%。（編輯：張良知）1110922