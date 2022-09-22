蘇貞昌：邊境分階段解封 0+7預計10/13上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌表示，入境「0+7」制度預計10月13日上路。圖為台北松山機場國際線入境大廳，旅客入站後清潔人員隨即消毒。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北22日電）邊境分階段解封，行政院長蘇貞昌今天表示，入境「0+7」制度預計10月13日上路，同時也將開放免簽證國家入境、取消觀光禁團令等。

衛福部今天在行政院會報告「邊境穩健解封，邁向正常生活」。行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取後指出，衛福部次長兼中央流行疫情指揮官王必勝提報階段性開放邊境的建議，行政院首席防疫顧問張上淳也予以支持。

蘇貞昌說，階段性的開放邊境管理措施，第一階段是每週入境人次增加為6萬人次，3+4全程一人一室，取消機場唾液PCR、全面恢復免簽，今天公告後9月29日正式實施，藉以讓各行各業因應準備，部會進行措施調整轉換，

他表示，實施後將觀察一週的疫情變化，如果如預期研判都在掌握中，會在經過兩週預告後，正式實施0+7，實施日期約在10月13日。

蘇貞昌說，第二階段開放措施包含每週入境人次15萬人次、入境免居隔（0+7），開放免簽證國家入境，以及取消觀光禁團令。（編輯：蘇龍麒）1110922

（衛福部提供）

（衛福部提供）

（衛福部提供）

（衛福部提供）