NOVAVAX疫苗50.4萬劑清晨抵台 預計30日配送

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣購買的第二批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Novavax疫苗50.4萬劑，由華航CI-74班機自荷蘭阿姆斯特丹機場啟運來台，班機在22日清晨7時9分抵達桃園國際機場，落地後滑行停靠於A9停機坪。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）第二批Novavax疫苗50.4萬劑今天清晨運抵桃園國際機場，完成通關程序直接送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，將提供12歲以上民眾接種使用，預計9月30日配送。

台灣購買的第二批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Novavax疫苗50.4萬劑，由華航CI-74班機自荷蘭阿姆斯特丹機場啟運來台，班機在22日清晨7時9分抵達桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於A9停機坪，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在昨天下午的疫情記者會中表示，次蛋白疫苗效果不錯、副作用低，將提供12歲以上民眾接種基礎加強劑及追加劑使用，預計9月30日配送。

指揮中心日前表示，台灣於2020年9月18日與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。（編輯：陳仁華）1110922