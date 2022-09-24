莫德納次世代疫苗開打 高雄首日約1500人完成接種

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄市衛生局今天指出，上午中央已配發2.4萬劑莫德納次世代疫苗至高雄，下午4個社區接種站共約有1500多人完成接種，明天還有2個疫苗接種站，2日共可提供4140劑。

高雄市政府衛生局今天透過新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納次世代疫苗上午已由中央配發2萬4000劑至高雄，衛生局於下午在4個社區接種站同步開打，約有1500多人完成接種。

衛生局指出，明天將持續在鳳山行政中心大禮堂、捷運美麗島站設立疫苗接種站，估計開打頭2日6站次共提供4140劑次世代疫苗，目前預約率約72%；部分醫療院所今天夜診起亦提供次世代疫苗接種服務。

衛生局呼籲符合第一階段次世代疫苗的接種對象儘速接種追加劑，含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，相關資訊可至衛生局全球資訊網查詢（https://reurl.cc/yMb79M）。

衛生局指出，目前高雄6個月至4歲嬰幼兒第2劑疫苗接種率僅8.4%、5到11歲兒童第2劑疫苗接種率61.0%，考量嬰幼兒不易落實戴口罩，且可能經由家中成員傳染，提醒應儘速完成接種第2劑疫苗；12到17歲青少年則應接種第3劑疫苗，以降低孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）發生風險及染疫重症、死亡率。

最新疫情部分，衛生局表示，高雄市今天新增3441例COVID-19本土確診個案、15例境外移入個案，盛行率 24.36 %；目前負壓隔離及專責病房總計683床，空床率44.6%，量能充足無虞。（編輯：黃世雅）1110924