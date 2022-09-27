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輝瑞BNT在美申請Omicron兒童追加疫苗緊急授權

2022/9/27 11:48（9/27 12:01 更新）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech今天表示，已向美國衛生官員申請核准兩家公司針對Omicron變異株聯手研發的COVID-19疫苗追加劑，供5到11歲兒童使用。

法新社報導，輝瑞和BioNTech已為10微克劑量的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請緊急授權。

新一代COVID-19疫苗除了針對原始病毒株，也對抗Omicron變異株的亞型株BA.4和BA.5。美國現在超過90%確診者感染的是BA.4、BA.5。

若食藥局核准這款疫苗，也還需要美國疾病管制暨預防中心（CDC）同意，才能讓兒童首度接種這款疫苗。

輝瑞和BioNTech表示，接下來數天，也將向歐盟藥品管理局（EMA）申請授權。

根據美國疾管中心數據，儘管兒童受COVID-19影響的程度沒有成人嚴重，但自從疫情爆發後，國內仍有數百名5到18歲兒童喪命。

美國疾管中心9月核准了專門對抗Omicron變異株的疫苗，其中輝瑞和BioNTech研發的疫苗可供12歲以上者接種，莫德納生技公司（Moderna）疫苗則可讓18歲以上者接種。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110927

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