莫德納次世代疫苗60.5萬劑抵台

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北29日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天公布，今年採購第4批莫德納次世代雙價疫苗60.5萬劑已於上午抵台，這批效期至2023年3月30日。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍在高原期，疫苗接種作業持續，莫德納次世代雙價疫苗自24日開打，將自10月3日起，開放第2階段對象施打。

王必勝今天下午在疫情記者會中表示，今年採購第4批莫德納次世代雙價疫苗60.5萬劑，已於上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議建議的優先對象接種追加劑使用。

王必勝指出，台灣已於2021年7月22日與美國莫德納公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，包含這批疫苗目前共有1263.5萬劑到貨。

根據指揮中心規劃，BA.1次世代雙價疫苗將分2階段提供作為追加劑接種使用，第1階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

第2階段為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50歲至64歲成人，以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求須出國者。（編輯：管中維）1110929