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公費流感疫苗 10/1起分2階段開打

2022/9/28 14:22（9/28 14:33 更新）
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公費流感疫苗第1階段10月1日起開打，對象為65歲以上長者等11類對象。圖為流感疫苗接種。（中央社檔案照片）
公費流感疫苗第1階段10月1日起開打，對象為65歲以上長者等11類對象。圖為流感疫苗接種。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北28日電）指揮中心今天表示，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，對象為65歲以上長者等11類對象；第2階段50至64歲無高風險慢性病成人，自11月1日開打。

指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中說明，公費流感疫苗開打期間，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業持續進行，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，流感疫苗與COVID-19疫苗，可以同時接種，民眾可依其需求選擇同時或間隔一段時間接種。

同時接種流感疫苗與COVID-19疫苗接種部位，考量臨床接種實務可行性與參考世界衛生組織（WHO）指引，建議接種於不同肢體。曾感染過COVID-19者，如已結束居家隔離/居家檢疫/加強自主健康管理/自主健康管理/自主防疫且已痊癒，並無其他接種禁忌症者，經醫師評估後可接種流感疫苗。

王必勝表示，今年度公費流感疫苗實施對象與去年相同，第1階段開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧（服務）等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦。

另外還有具有潛在疾病的高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11類；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。

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目前國內流感疫情仍處低點，蛋近期類流感門急診總就診人次有上升趨勢，且依國外疫情顯示本年度流感疫情可能升溫，建議民眾踴躍前往接種，以於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。

王必勝提醒，民眾除接種疫苗，應維持良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會，防範流感及COVID-19疫情雙重衝擊。如有流感疫苗或流感防治相關疑問，可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。（編輯：陳政偉）1110928

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