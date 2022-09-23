口罩令何時解除？薛瑞元：擬調整但建議冬天前維持

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外界關注口罩令政策是否解除。衛生福利部長薛瑞元23日表示，也許會調整，但建議到冬天之前持續維持。圖為民眾22日午後戴好口罩在高雄鳳山區一處公園內休閒遊憩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北23日電）入境免居檢0+7新制預計10月13日上路，外界關注口罩令政策是否解除。衛生福利部長薛瑞元今天在立法院受訪表示，口罩令也許會調整，但建議到冬天之前持續維持，因將逢流感季，戴好口罩仍可防流感。

立法院今天開議，邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，薛瑞元在進入議場前接受媒體訪問。

媒體詢問，禁團令是否在0+7新制上路後解除，是否會同步開放陸客入境。薛瑞元表示，禁團令在第二階段就會解除，但陸客入境還要再商量。

薛瑞元表示，未來若進入0+7，後面的7就代表自主防疫，主要是由個人管理，不需由電子圍籬強制管理。

媒體詢問，台灣確診者7+7政策是否也會開放。薛瑞元說，目前在積極研議，沒辦法對外報告，但不可能在確診者可傳染期不管理。

媒體也詢問，口罩令何時解除。薛瑞元表示，口罩令也許會調整，但建議到冬天之前持續維持，原因是將逢流感季，戴好口罩仍可防流感。

由於台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安日前在澄清博士學位論文時提及，自己曾是斐陶斐會員，而薛瑞元也曾是斐陶斐會員。

媒體今天也詢問薛瑞元如何看待學歷事件。薛瑞元表示，有沒有得過斐陶斐會員其實不重要，他也忘記到底有沒有得過。（編輯：楊凱翔）1110923