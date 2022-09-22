社區低度流行估至年底 暫不脫口罩防疫情再起

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北22日電）入境免居檢0+7新制預計10月13日上路，但口罩令將不會同步放寬。指揮中心指揮官王必勝今天說，疫情趨緩後，預計將進入社區低度流行至年底，不希望解除口罩讓疫情再起。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，邊境將分階段解封，行政院長蘇貞昌今天表示，入境0+7制度預計10月13日上路，同時也將開放免簽證國家入境、取消觀光禁團令等。

但口罩令將不會同步放寬。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，口罩鬆綁與否與0+7沒有關聯，要看之後的疫情狀況另外討論。

媒體詢及其他國家口罩管制相關措施。王必勝說，各國都有口罩相關規定，只是強度不同，例如美國是建議大眾運輸、中高風險傳播地區的室內等都要配戴，新加坡則是用室內外區分，這些做法都會參考，但實施及政策改變會晚一點。

王必勝指出，主要解除口罩令的條件當然是疫情趨緩，但預期之後會進入社區低度流行狀態到年底，目前沒有辦法預估屆時每天確診數，但不希望因為解除口罩禁令讓疫情再起，且秋冬又將進入流感季。

王必勝強調目前就是考慮疫情部分，口罩戴好可以防止很多傳染疾病，但戴了會不舒服，衡平性也要考慮，會持續搜集相關資料，未來調整方向，大家都可討論。（編輯：管中維）1110922