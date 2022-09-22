9/29起入境免做唾液PCR 3+4居家檢疫改1人1室

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指揮中心公布自9月29日零時起，入境檢疫措施維持3+4，前3天居家檢疫之處所調整為「1人1室」。圖為桃園機場檢疫處。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）自9月29日零時起，居家檢疫處所調整為「1人1室」的新版3+4上路，另配合邊境取消唾液採檢，調增入境旅客家用快篩試劑檢測，4劑快篩檢測時機及相關注意事項出爐。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，因應邊境逐步開放，為兼顧社會經濟發展及民眾生活需求，自9月29日零時起，入境檢疫措施維持3天居家檢疫及4天自主防疫，前3天居家檢疫處所調整為「1人1室」。

（指揮中心提供）

配合邊境取消唾液採檢，調增入境旅客家用快篩試劑檢測措施，指揮中心發言人莊人祥說明，入境時由國際港埠人員向2歲以上旅客發放家用抗原快篩試劑，發放劑數由原2劑調增為4劑。

新制有4個檢測時機，第1是入境當天或檢疫第1天，將會由關懷人員進行電話關懷時詢問此次檢測執行情形；第2是居家檢疫期滿當天（檢疫第3天）；第3是自主防疫期間必要外出時，需有2天內快篩檢測陰性結果；第4是居家檢疫及自主防疫期間有症狀時。

莊人祥說，考量家用快篩試劑適用對象年齡限制，未滿2歲者，其居家檢疫及自主防疫期間無需執行快篩檢測，若有出現症狀時比照入境旅客就醫方式處理。

另外，居家檢疫處所調整為「1人1室」的新版3+4，得於符合1人1室條件的自宅或親友住所進行3天居家檢疫及4天自主防疫，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則。如自宅或親友住所未能符合1人1室條件，可入住防疫旅宿，但不可入住一般旅宿。

莊人祥說，同天入境的家屬及同住者可於自宅或親友住所，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但防疫旅宿單人房型小，建議以不超過2名成年人同住為原則。

此外，有關移工、漁工或學生（境外生）檢疫處所相關規定，依各該目的事業主管部會所訂規定辦理。

檢疫天數維持3天居家檢疫及4天自主防疫，自主防疫期間應遵守的防疫規定維持不變，非必要不可外出，需有2天內家用抗原快篩陰性檢測結果，才可外出工作及採買生活必需品，外出全程佩戴口罩及保持社交距離，提醒避免出入與不特定對象接觸場所。

莊人祥說，商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程佩戴口罩及保持社交距離，商務履約得於餐廳的獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離；上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩。（編輯：管中維）1110922