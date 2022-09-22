9/22本土增4萬2212例、59死 連3天染疫數較上週低[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）本土COVID-19個案今天新增4萬2212例，較上週同期減少6.8%，單日新增個案數連續3天比上週下降；新增一名15歲少女成青少年重症，近期已拔管，預計轉入一般病房。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中說明，新增4萬2212例本土個案，確診個案新增中重症275例（中症217例、重症58例），其中59人死亡；另外，境外移入增258例。

新增59例本土病例死亡個案，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，新增死亡個案中較年輕為一名30歲男性，本身有慢性精神疾病，曾接種1劑疫苗，在9月2日因發燒、全身酸痛等症狀至急診。

經X光顯示個案出現左側肺炎，另外檢查有胸水及肝腫瘤，9月8日住院，採檢PCR陰性，14日再次發燒，採檢PCR陽性，給予瑞德西韋、氧氣罩等治療，因呼吸窘迫病況惡化，由於病人拒絕積極檢查治療，於9月16日死亡，死因為肺炎及疑似惡化腫瘤。

新增一名青少年重症為15歲少女，沒有慢性病，也未接種過疫苗，9月16日快篩陽性確診，但9月17日在家中昏倒、意識不清，送至急診，檢查有高燒、缺氧等情況，採檢PCR陽性、Ct值13.8。

電腦斷層顯示，這名少女有顱內出血，為左側硬腦膜下出血及腦內出血，疑似頭部外傷引起，緊急進行開顱減壓手術，取出血塊，於9月21日拔管、移除呼吸器，預計今天轉出加護病房，入住一般病房。羅一鈞說，初步研判顱內出血與COVID-19感染關聯性較低。

青少年重症至今累計共15例，其中5人死亡，分別為4例肺炎、1例心肌炎；上述15例個案症狀類別，分別為8例肺炎、3例MIS-C、1例心肌炎、3例共病，多數有慢性神經系統疾病等病史。

根據指揮中心統計，今年1月至9月21日，本土輕症、無症狀個案累計601萬6240例、占99.56%，中症累計1萬5104例、占0.25%，重症累計1萬1495例、占0.19%，其中死亡累計9848人。（編輯：管中維）1110922

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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