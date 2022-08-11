本土BA.5疫情將升溫 羅一鈞籲口罩每天換新、戴法別NG

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北11日電）本土BA.5疫情將升溫，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天公布4大口罩NG戴法，提醒務必天天換、別戴反、不可清洗再使用，也不要露出鼻子，這些都會影響防疫效果。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續處於穩定的狀態，中央流行疫情指揮中心提醒，Omicron BA.5本土疫情8月中下旬將升溫，提醒民眾及早開始打疫苗、準備快篩，備戰下一波疫情。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，炎炎夏日，許多人外出雖有戴口罩，但可能戴錯或戴得不確實，影響防疫效果，他也公布4大常見的NG口罩用法。

最常見的NG就是一片口罩戴超過一天，羅一鈞說，民眾外出時經常流汗，皮脂就會累積在口罩上，可能使口罩效率變差，因此口罩務必天天替換，以免有髒污、異味或潮濕影響防疫效果，如有磨損也要立刻更換。

羅一鈞指出，口罩戴反也是常見錯誤，一般大多是有顏色的那一面朝外，也可以注意戴著口罩時，口罩上的MD字樣是否有寫反，寫反就代表戴錯了。

另外，常見有民眾把醫用口罩洗一洗、曬乾後再使用，羅一鈞指出，清洗醫用口罩會破壞過濾材質，千萬別洗過後再用。

羅一鈞指出，還有很多人戴口罩時只遮住嘴巴、露出鼻子，這樣呼吸的空氣並沒有經過過濾，防疫效果可能大打折，要是不自覺用手觸摸鼻子，也可能把手上的病菌帶進鼻腔。

除了戴口罩，打疫苗、準備快篩試劑也是疫情前的重要準備工作。指揮中心發言人莊人祥表示，第4輪快篩實名制預計下週開賣，但實施期程、詳細規劃將於明天記者會統一公布。

在疫苗接種率方面，昨天共接種1992劑莫德納嬰幼兒疫苗，累計11萬8492劑、涵蓋率僅約15%。莊人祥說，目前因疫情停滯連帶影響疫苗打氣，呼籲家長趁著BA.5疫情來襲前趕緊帶孩子接種疫苗，降低重症、死亡風險。

據統計，全台累計接種5996萬9420劑COVID-19疫苗，第1劑涵蓋率92.1%、第2劑86.1%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.6%、第2次追加劑接種率8%。（編輯：管中維）1110811