特派專欄 邁向與病毒共存 美國口罩背後的文化戰爭

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中央社駐洛杉磯特派員林宏翰／5月10日

「可是瑞凡，我回不去了。」這句電視劇經典台詞，似乎很能貼切形容現今世界。當COVID-19籠罩全球兩年多，我們熟悉的世界發生翻天覆地的改變，疫情之前的日子好像回不去了。

就好的方面來說，更普遍的居家工作趨勢，為許多美國人帶來更有彈性的生活模式，不僅省去通勤，獲得與家人更多的相處時光，很多人就此搬離高消費、高房租的大城市，追求更好的生活品質。

當疫情散去，這種更人性化的生活與工作模式，似乎是很多人想要保留的「疫情副作用」，回不去也沒關係。

可是，除了上述這還算正面的副產品，美國兩年多來，幾度走過疫情高峰、染疫死亡人數累計100萬，更多疫情限定的生活習慣令人急於甩掉。疫情一趨緩，很多人毫不考慮，馬上與它說再見：例如口罩，與隨之而來的政治與社會對立。

美國這一場疫情，有如經歷過一場口罩戰爭。兩年多來，美國人從原本幾乎不戴口罩，一點一點從頭學習；疫情進入第2年之後，餐廳商場等公共場合幾乎是大部分人配合戴上口罩。

雖然如此，戴口罩始終是多數美國人逼不得已的選項。今年春天之後，隨著疫苗普及、Omicron輕症化趨勢，各州陸續取消室內戴口罩的強制規定，4月大部分航空、鐵路和客運共乘平台Uber和Lyft等交通運輸業已把戴口罩列為乘客的自主選擇。

回顧2020年6月，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在美國爆發3個月，加州洛杉磯郡的防疫指揮官費瑞（Barbara Ferrer）發表聲明，她與衛生局團隊推動防疫，收到謾罵與死亡威脅，「我在線上疫情簡報時，有人留言要槍殺我」。

2021年1月疫情高峰，病毒威脅與反口罩陣營的抗拒程度似乎一樣高。當時在市區，幾十人無視防疫規定，拿著「口罩納粹」的標語闖進超市、賣場、購物中心，裸露口鼻向路人喊叫「脫下口罩」。

疫情籠罩下，口罩變成人際衝突的引爆點。美國聯邦航空總署（FAA）統計2021年到2022年4月，美國機上乘客違規事件有7062件，其中4997件跟口罩有關。最常見的是乘客堅持不戴口罩，不服規勸毆打空服員、大鬧班機。

內華達大學教授凱默邁爾（Markus Kemmelmeier）去年7月發表一篇研究，從社會心理學的角度出發，探討在COVID-19疫情期間，美國人對於戴口罩防疫這件事的態度分歧。

這篇研究認為，口罩這項防止空氣傳染病菌的工具，在美國特殊的文化環境之下，呈現出了個人主義和集體主義、保守派和自由派等文化面向的分歧。

疫情期間，儘管美國民眾多數已經習慣出門上街戴口罩，但在心理層面對於口罩的接受程度與看法各不相同，成為政治上的攻防焦點。

美國社會對防疫措施的意見分歧，主要來自政治立場不同。政治傾向保守的人士比較不願意戴口罩，對口罩大多抱持負面態度。在美國南方的幾個州，戴口罩甚至被認為是對一個人公眾形象的破壞，損害了個人的尊嚴與權益。

美國在COVID-19疫情期間，民眾外出戴口罩的風氣一度普及。圖為2022年1月民眾在購物商場戴口罩逛街。 中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年5月11日

凱默邁爾提出心理學領域中關於美國榮譽文化（Culture of Honor）的分析，探討反對口罩陣營的心態。

榮譽文化源自美國南方，大多來自經濟弱勢、法律約束力較低的地區。榮譽文化鼓勵個人展示強悍與力量，強調個人獨立自主，雖不主動侵犯別人，但一旦聲譽或利益受到威脅，不惜用武力攻擊回應，以達到恫嚇效果，防止別人侵犯。

凱默邁爾認為，對某些根深蒂固信仰榮譽文化的美國人來說，一個人戴了口罩，等於在病毒面前承認自己不堪一擊；戴上口罩等同展示軟弱，這時口罩不再是防疫工具，反而是一種對個人外觀形象的威脅。

再加上政治立場的不同，看待疫情的出發點也大不相同。自由派的美國人認為病毒是迫在眉睫的公共危機，政府與社會全體都要上緊發條，嚴陣以待。

但保守派美國人傾向認為，疫情沒那麼嚴重，不必過度反應，反而批評公衛專家，認為防疫措施大多無效，他們擔心政府管太多的程度遠大於對病毒本身的擔憂。

隨著抗疫的戰線拉長，美國人無論情願或不情願，出門上街進入百貨賣場，主動戴上口罩的比例已經遠大於疫情之前。

但這個美國人戴口罩的畫面，恐怕隨著疫情趨緩而逐漸消失。年初走過Omicron變異株的高峰之後，美國將COVID-19視為區域型傳染病的趨勢越來越清楚，各地陸續解除口罩規定。

今年2月，洛杉磯一場7萬人聚集的美式足球賽，當時官方仍規定大型聚會必須戴口罩。但觀眾席上幾乎沒人配合，民主黨加州州長紐松（Gavin Newsom）、洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）也被媒體發現公然違規，沒戴口罩與傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）合影。

從這個例子已經可以看到，經歷年初這波Omicron變異株流行的美國，無論哪個黨派，口罩幾乎都戴不住了。州長、市長看球賽脫下口罩，甚至辯稱自己有摒住呼吸；而批評聲浪指責的角度不是說官員是「防疫破口」，反而是要求全面鬆綁，讓學校孩童也不必戴口罩。

疫情改變生活許多面貌，對美國人而言，很多人眼裡「那愚蠢的口罩」恐怕是疫情和緩之後，最不想要留下來的東西。（編輯：馮昭）1110511