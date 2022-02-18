仇恨犯罪頻傳 亞裔開始反思與美國的關係

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美中不睦外加COVID-19疫情漫長，美國社會的仇恨亞裔犯罪近年升溫，讓部分亞裔第二代開始反思自身與美國間的關係，有人索性決定，留學畢業後不再返回美國。

「華盛頓郵報」報導，艾瑞克．吳（Eric Wu）是中國籍雙親移民美國後在美出生的亞裔第二代，他們一家早年是為追求更好的生活移民美國，但近期美國社會仇恨亞裔犯罪驟增，已讓這類過往典型的移民夢蒙塵。

20歲的吳目前在倫敦國王學院（King's College London）唸書，屢見紐約發生怵目驚心的亞裔遇害新聞後，他已放棄原本學成返美的計畫，決定留在英國。

吳說：「每個星期都看到又發生仇恨亞裔的攻擊事件，這讓人惱火，因為遇害者裡很多就像是我們的祖父母、雙親、叔伯阿姨或表兄弟姊妹。事態如此發展，學成回美的念頭只能打消。」

加州出生的中美混血女子滑雪好手谷愛凌代表中國隊征戰北京冬奧，近日引發美國國內部分保守派群起攻訐。而在13日，35歲的韓裔美國女子李妍兒（Christina Yuna Lee，音譯）在紐約市的自住公寓內遭人殺死，監視畫面顯示，涉嫌行兇的男子當時一路從大街尾隨。

上個月同樣在紐約，40歲的高姓亞裔女子（Michelle Alyssa Go）被人蓄意從地鐵月台推落軌道慘遭列車撞死。

李、高兩女的案件當局都沒定調為仇恨犯罪或種族動機，但已讓飽受疫情期間仇恨亞裔犯罪激增之苦的美國亞裔人群更加人心惶惶。舊金山市警局上月指出，當地2021年仇恨亞裔犯罪暴增567%，聯邦調查局（FBI）資料顯示，2020年全美的仇亞犯罪已較2019年增加73%。

39歲的亞裔澳洲女子周雯愛（Erin Wen Ai Chew，音譯）常會到丈夫出生的加州。她說以前在美國就常得保持警覺，例如孤身走在洛杉磯街頭時，如今隨仇恨犯罪隱患增加，「警覺心與保護措施肯定還要加大」。

周雯愛說：「本身是亞裔、有張亞裔臉或有中國背景，當下這些都讓我們成為不受歡迎分子。」

美國疫情期間的仇亞犯罪，始終不乏亞裔長輩受害。就在上週，一名南韓外交官在紐約市當街無端被人用拳頭招呼臉部；去年3月，亞特蘭大發生多間水療館遭槍擊，8名死者裡大多為亞裔女性，警方一開始也不願認定為仇恨犯罪，是後來檢方決定依仇恨犯罪起訴行兇的白人男性。

目前美國仍是亞洲移民的嚮往地，近期移民美國的族裔裡亞裔高居第2，皮尤研究中心（Pew Research Center）預估到2055年以前，亞裔就會躍居移民美國最多的族裔。

但華郵指出，這股反亞裔趨勢已讓海外的亞洲人及亞裔美國人反思與美國的關係，當中早有人對像槍枝暴力等美國的政治與社會議題憂心忡忡。

周雯愛本身是維權團體「亞裔澳洲人聯盟」（Asian Australian Alliance）的創辦人，她說就算近期美國國內幾樁亞裔遇害案不歸為仇恨犯罪，歸根究柢仍與西方社會對亞裔女性的刻板印象脫不了干係。

周雯愛說：「好萊塢影劇幾十年來製造的負面刻板印象，肯定造成人們視亞裔為孱弱且不懂反擊，絕對會讓亞裔美國人成為加害者的目標。」

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西北大學（Northwestern University, NU）亞裔美籍教授余姬妍（Ji-Yeon Yuh，音譯）指出，儘管美國有反亞裔的悠久歷史，年輕的亞裔美國民眾卻多半不會意識到，因為他們沒經歷過以前的暴力風潮，相關歷史學校也不會教。

余姬妍說：「仇亞暴力與整體種族主義在美攀升，很可能讓一些住在國外的亞裔美國民眾別無選擇留在海外，或延長海外居留。」（譯者：陳亦偉）1110218