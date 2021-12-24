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拒戴口罩毆打空姐 西南航空乘客認罪

2021/12/24 20:25
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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國加州女性奎諾奈5月搭機從沙加緬度飛往聖地牙哥，當飛機準備降落時，空服員提醒她戴好口罩、繫上安全帶，她卻出拳攻擊，將對方3顆牙齒打成缺角，如今她對聯邦指控的罪名認罪。

28歲的奎諾奈（Vyvianna Quinonez）一開始聲稱自己的行為是自衛，昨天她承認了聯邦指控的「妨礙」飛航罪名，最高可判處20年徒刑和25萬美元（新台幣693萬元）罰款。

案發當時西南航空公司空服員要求奎諾奈繫好安全帶、收起小桌板，並將口罩覆蓋鼻子和嘴巴。根據認罪聲明，奎諾奈推開上前勸導的空服員，並開始「用拳頭擊打她的面部和頭部，並抓她頭髮」。

根據法院文件，奎諾奈稍後告訴登機逮捕她的警察，她的行為是為了自衛，但此說法遭其他乘客提供的影片打臉。

加州聯邦檢察官葛羅斯曼（Randy Grossman）說：「這名遇襲的空服員只是盡她的職責，以確保機上所有乘客的安全。」

檢方表示，有意對奎諾奈求處4個月徒刑，外加6個月軟禁。此外，奎諾奈將被禁止搭機3年。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101224

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