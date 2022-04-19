大眾運輸口罩強制令遭裁違法 拜登政府不再執行

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美國聯邦法官18日撤銷在大眾運輸工具上必須佩戴口罩的規定。圖為紐約地鐵。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓/芝加哥18日綜合外電報導）美國拜登政府將不再執行大眾運輸上必須佩戴口罩的命令，因為白宮這項降低COVID-19傳染的主要措施之一，今天稍早被佛羅里達州一位聯邦法官裁定為不合法的指令。

多家美國航空公司今天旋即宣布，搭機佩戴口罩改為選擇性質，包括達美航空（Delta Air Lines）、美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）以及阿拉斯加航空（Alaska Airlines）。

路透社報導，佛州中區聯邦地區法院法官米澤爾（Kathryn Kimball Mizelle）針對一起由「健康自由捍衛基金」（Health Freedom Defense Fund）所提訴訟案做出判決，說美國疾病管制暨預防中心（CDC）的口罩強制令逾越了其法定權限、沒有尋求公共意見，也沒有適當解釋它在這方面的決定。

拜登政府官員表示，相關機構評估下一步行動的這段期間，法院這項決定代表美國疾管中心的大眾運輸口罩令不再具有效力。拜登政府仍可選擇上訴或尋求延後執行法院的命令。

上述官員透過聲明說，「因此，美國運輸安全局（TSA）將不再執行其安全指引和緊急修訂（Security Directives and Emergency Amendment），即不再要求在大眾運輸和轉運中心佩戴口罩」。

法官這項裁決適逢美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染率再度升高，根據7天平均值，單日新增確診平均達3萬6251例，單日新增死亡約460例。美國累計確診和死亡病例高居全球第一。

法新社報導，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）稱法官這項裁定是「令人失望的決定」。

她說：「美國疾管中心仍建議在搭乘大眾運輸工具時佩戴口罩。」

美國司法部可針對法官這項裁定提出上訴，但目前尚未發表評論。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110419