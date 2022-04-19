美疾管中心：取消COVID-19勿前往90國名單

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，已取消有關建議COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之下「請勿前往」約90國旅行的名單。

路透社報導，美國疾管中心上週表示正在調整旅行建議，並說會保留對「特殊情況，諸如病例曲線迅速攀升或確診數量極高」的第4級旅遊健康警示。

疾管中心對於警示下調至「第3級：COVID-19高」的國家與地區，仍不鼓勵未接種疫苗的美國民眾前往旅行，包括英國、法國、以色列、土耳其、澳洲、希臘、香港、義大利、日本、韓國、西班牙和俄羅斯。

其他也被降至第3級的國家有瑞士、奧地利、比利時、保加利亞、中非共和國、智利、捷克、約旦、黎巴嫩、紐西蘭、挪威、葡萄牙、波蘭、索馬利亞、烏拉圭和越南。

疾管中心目前的名單中，並沒有國家列為最嚴重的「第4級」；此一等級已重新命名為「特殊情況/請勿前往」。

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美國國務院上週表示，國務院也在大幅縮減建議「請勿前往」的國家名單。國務院將約215個國家和地區分列等級，有近120個列為「4級：請勿前往」，包括多數歐洲國家、日本、以色列和俄羅斯，但有些國家在今天下調等級。

國務院上週還說，預定今天更新旅行建議名單，「將只留下大約10%仍列等級4」，涵蓋各種風險因素，不只考量COVID-19疫情而已。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110419