更多編輯台推薦新聞：
小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳
運動

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

判定違法 美法官撤銷大眾運輸工具口罩令

2022/4/19 03:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦法官今天撤銷在大眾運輸工具上必須佩戴口罩的規定，這原本是美國疾病管制暨預防中心（CDC）為防疫所實施的強制規定。

佛羅里達州中區聯邦地區法院法官米澤爾（Kathryn Kimball Mizelle）指出，下達強制佩戴口罩令逾越了疾病管制中心的法定權限。

由於美國COVID－19（2019冠狀病毒疾病）病例增加，疾病管制中心近來已將2021年2月3日下達的口罩令延長到今年5月3日，民眾搭乘飛機、地鐵、火車和巴士等交通工具，必須戴上口罩。

美國若干航空公司以及共和黨籍國會議員主張終止口罩令，由共和黨籍前總統川普派任的米澤爾對保守派非營利組織「健康自由捍衛基金」（Health Freedom Defense Fund）2021年7月所提訴訟案，做出了上述判決。

米澤爾表示，口罩令「逾越了疾病管制中心的法定權限」，而疾病管制中心也「未能適當說明這項決定」。

「我們的制度並不容許政府機構非法行事，即使是為了正當的目的亦然，因此庭上宣告口罩令違法並予以撤銷。」（譯者：張佑之）1110419

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載