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美COVID-19病逝人數將破百萬 國家大教堂敲鐘千次致哀[影]

2022/5/10 11:16（5/10 13:24 更新）
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影片來源：Washington National Cathedral

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國感染COVID-19不治人數直逼100萬大關，華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）今天敲鐘千次，向死者致哀，每敲一次代表1000名病歿者。

法新社報導，美國是全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡人數最多的國家，其後依序為巴西、印度和俄羅斯。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新數據顯示，截至今天，全美有超過99萬5000人染疫喪生。

在影音平台YouTube現場直播的追悼會上，華盛頓國家大教堂於當地時間下午6時許開始敲鐘，每敲一次代表千名已故的人。

隨著美國鬆綁口罩令，多數地區如今僅建議於室內遮蔽口鼻之下，過去幾週的單日確診數又開始上揚，不過病故人數近幾個月有放緩趨勢。

美國染疫不治人數去年12月突破80萬大關；時隔一個半月，今年2月再破90萬；3個月後的今天直逼百萬。

2021年2月美國COVID-19死亡人數突破50萬時，總統拜登（Joe Biden）提到，這比一次、二次世界大戰及越戰的死亡總數還慘重。

據世界衛生組織（WHO）最新估計數字，2020年1月1日至2021年12月31日期間，全球COVID-19死亡人數達1300萬至1700萬之間。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110510

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