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男不滿美搭機防疫規定 戴丁字褲當口罩被趕下機[影]

2021/12/17 17:08（12/18 11:29 更新）
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影片來源：NBC2 News

（中央社邁阿密16日綜合外電報導）美國佛羅里達州媒體今天報導，一名男子搭乘飛機時，因不滿強制戴口罩的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，堅持戴上一條紅色丁字褲當作口罩，而在當地機場被趕下飛機。

38歲的詹尼（Adam Jenne）昨天在勞德岱堡機場（Fort Lauderdale Airport）搭機時，在飛機起飛前被要求下機。

詹尼告訴當地電視頻道NBC2，搭機防疫規定要求乘客在機艙內戴上口罩，又允許乘客能脫口罩飲食，他為了凸顯規定的「荒謬」，刻意在臉部戴上丁字褲。

根據機上另一名乘客拍下的經過，機艙人員告知詹尼，若他堅持在臉上戴丁字褲，就不能繼續留在飛機上。經過一番討論，詹尼終於起身下機。

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詹尼表示，他先前幾次搭機也在臉上戴內褲，他告訴機艙人員「這也是口罩，能發揮應有功用」。

法新社報導，美國聯合航空公司（United Airlines）發布聲明說，這名客人「顯然不符合聯邦政府的口罩規定。幸好在飛機起飛前，我們的團隊已於地面上解決這個問題，避免在空中可能發生任何擾亂情況。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1101217

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