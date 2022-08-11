8/11本土2萬2650例 增44死、中重症110人【直播】

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北11日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增2萬2650例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，中重症增110例，其中44人死亡。（編輯：唐聲揚）1110811

疾管署新聞稿全文如下：

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增22,909例COVID-19確定病例，分別為22,650例本土個案及259例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。

指揮中心表示，今日新增之22,650例本土病例，為10,296例男性，12,343例女性，11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（4,377例），臺中市（2,808例），桃園市（2,604例），臺北市（2,579例），高雄市（1,996例），臺南市（1,594例），彰化縣（944例），苗栗縣（690例），新竹縣（678例），屏東縣（598例），雲林縣（572例），新竹市（530例），宜蘭縣（464例），南投縣（394例），花蓮縣（380例），嘉義縣（358例），基隆市（342例），嘉義市（245例），臺東縣（184例），金門縣（171例），澎湖縣（129例），連江縣（13例）。

指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為26例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、34例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月10日至8月8日，死亡日期介於5月25日至8月8日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增259例境外移入個案中，為129例男性，130例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（8例），加拿大（6例），柬埔寨、緬甸、香港、泰國、德國及美國（各1例）移入，另239例感染國家調查中。入境日期介於今年7月13日至8月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,294,069例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,461,016例排除），其中4,824,550例確診，分別為22,574例境外移入，4,801,922例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,342例COVID-19死亡病例，其中9,327例本土，個案居住縣市分布為新北市2,021例、臺北市1,061例、臺中市925例、高雄市860例、臺南市728例、桃園市705例、彰化縣545例、屏東縣391例、雲林縣286例、南投縣275例、苗栗縣216例、嘉義縣211例、基隆市210例、宜蘭縣187例、嘉義市及花蓮縣各151例、新竹縣144例、臺東縣137例、新竹市88例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）

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