再增BA.5本土個案 莊人祥：疫情高峰估在9月底10月初

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國內專家對BA.5株本土疫情走向眾說紛紜，指揮中心發言人莊人祥表示，疫情高峰可能發生在9月底、10月初。圖為北市萬華區華西街商圈逛街人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北9日電）國內今天增1例Omicron BA.5本土個案，為北部家庭群聚個案的姊姊，指揮中心研判是姊姊最先感染才傳染家人，醫療應變組副組長羅一鈞說，現階段不可能用疫調來阻絕變異株。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國際疫情再起，主要為Omicron BA.5病毒變異株造成，國內也有零星社區案例。中央流行疫情指揮中心在下午記者會公布，昨天的BA.5的30多歲男、60多歲女為家庭群聚，1名家人採檢陽性且先確診，病毒基因定序今天出爐，也是BA.5。

羅一鈞說，這名新增的BA.5確診者是30多歲男子的姊姊，也是國內第24例BA.5本土個案。經家庭群聚調查，姊姊確診日期最早，目前累計3家人確診，感染來源仍不清楚。

羅一鈞研判，個案姊姊應該有社區活動史，才會社區中被感染。以BA.5社區驗出率估計社區變異株傳播狀況，透過個案家庭調查了解傳播鏈、傳播速度，不會再像以前，為了變異株進行大規模職場或社區擴大採檢。

羅一鈞說，縣市衛生局若認為有必要仍可擴大採檢，但以現階段北部疫情分析，不用執著於個案調查，現在不可能透過疫調阻絕變異株，只是進行風險評估，掌握後續走向，及不同區域傳播鏈分佈，以利掌握疫情反轉時程。

國內專家對於BA.5株本土疫情走向眾說紛紜，部分專家認為BA.5疫情高峰時日增3萬至4萬例，另一說是可能達5萬例；對此，莊人祥表示，推測不太可能一下飆到5萬例，但疫情高峰確實可能發生在9月底、10月初。（編輯：陳清芳）1110809