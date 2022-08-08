BA.5本土疫情將升溫 指揮中心估1至2週後確診增

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北8日電）疫情指揮中心預估本土疫情低點數週後，BA.5本土疫情可能攀升，指揮官王必勝表示，預測本週COVID-19疫情應該仍呈現平緩分布，但最快1至2週後國內確診人數可能上升。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，近日陸續出現零星的Omicron BA.5亞變種病毒社區感染病例，中央流行疫情指揮中心分析，近期本土疫情還是呈現下降趨勢，但下降幅度不大，有可能出現單日比前一週同期略增的情形。

自國內近期單日新增個案維持1萬至2萬多例數日後，到8月6日為止，國內單日新增個案數都較前一週少。針對昨天本土病例較上週同期增加、出現反轉，王必勝今天下午疫情記者會中表示，今天新增個案數是約100天以來新低，現階段疫情預測方式很多，若以整週確診數分析，自4月以來仍緩步下降。

王必勝說，國內預測將會出現一波BA.5本土疫情，但疫情規模仍待觀察，預測本週疫情仍屬平坦，可能1至2週後疫情會上升，所幸綜觀國際BA.5疫情，重症、死亡風險都沒明顯增加，民眾無須過度緊張。

王必勝表示，即使BA.5本土疫情再起，造成國內確診人數增加，指揮中心會持續觀察國內疫情狀況，呼籲民眾確實配合防疫規定，尤其提醒尚未接種疫苗的脆弱族群，包含幼兒、長者，脆弱族群外出務必落實口罩政策、減少在外用餐等，降低暴露風險。

高風險族群及時投藥，是降低重症、死亡風險方法之一，據統計，昨天共開1169人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共1078份、默沙東「莫納皮拉韋」91人份，今年以來累計開立約45萬7174人，包括共37萬3691人倍拉維及8萬3483人份莫納皮拉韋。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共8266床、空床5304床、空床率64.2%，其中台北區50.8%、北區58.9%、中區72.9%、南區59.9%、高屏區65.8%、東區89.6%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4558床、空床率58.1；29家地方加強型防疫旅館1680床、空床數825床、空床49.1%。（編輯：陳政偉）1110808

（指揮中心提供）