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增9例BA.5本土病例 北部占比可能達10%

2022/8/8 14:58（8/8 15:11 更新）
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國內8日一口氣新增9例BA.5本土病例，累計達23例。圖為大安森林公園民眾。（中央社檔案照片）
國內8日一口氣新增9例BA.5本土病例，累計達23例。圖為大安森林公園民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北8日電）指揮中心今天公布，國內一口氣新增9例BA.5本土病例，累計達23例。據病毒基因定序結果，BA.5本土個案占比約5%，北部恐達10%，預期未來幾週將持續上升。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，國際Omicron的BA.5株疫情再起，國內社區陸續出現零星社區傳播。中央流行疫情指揮中心公布國內新增81例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為9例本土個案及72例境外移入。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，上週完成171例本土個案定序，共檢出9例BA.5本土社區感染病例，皆位於北部地區，個案年齡介於10多歲至60多歲，為4男5女，發病日介於7月25日至8月3日，確診日介於7月27日至8月3日。

羅一鈞說明，新增的9例BA.5本土個案均無接觸確診者、感染源不明，其中4人共衍生出2起北部地區家庭群聚。大多都是先發現家中年輕男性確診，定序出BA.5株，進一步追蹤同住家人，才發現家中較年長女性成員確診，同樣定序出BA.5株。

羅一鈞表示，新增的9名BA.5本土病例，仍在匡列相關接觸者採檢，目前衛生單位已匡列20名接觸者，其中11人採檢結果為陰性，5人為陽性，但基因定序結果尚未出爐，其餘接觸者安排檢驗中。

羅一鈞說，根據病毒基因定序結果，BA.5本土個案占比從前一週2%攀升至5%，北部可能達10%，雖然比率還是偏低，但以國外趨勢推論，將逐漸取代主流BA.2株，預期未來幾週將持續上升。

指揮中心強調，現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍須嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。

國內境外移入個案中新增檢出8株Omicron BA.4及64株Omicron BA.5，個案分別為45例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於7月16日至7月30日。

截至目前，國內累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例，BA.4為71例、BA.5為468例、BA.2.75為2例；另累計23例BA.5本土確定病例，尚無BA.4或BA2.75的本土確定病例。（編輯：管中維）1110808

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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