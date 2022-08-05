280萬人從未打過疫苗 第4劑涵蓋率僅7.6%

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指揮中心5日表示，50歲以上等高風險族群第4劑涵蓋率僅7.6%，且有280萬人尚未接種疫苗。圖為高雄市65歲以上長者7月4日前往高雄三民區接種站打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北5日電）接種COVID-19疫苗是預防重症、死亡重要關鍵，指揮中心今天表示，50歲以上等高風險族群第4劑涵蓋率僅7.6%，且有280萬人尚未接種任1劑疫苗，籲符合資格者儘速接種。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至目前約有280萬人尚未接種任何1劑COVID-19疫苗，其中65歲以上長者約53萬人，占未接種疫苗者將近19%。

指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中指出，國內疫情趨緩，但社區陸續出現Omicron變異株BA.4、BA.5個案，且邊境政策逐漸開放，未來社區感染風險提升。

指揮中心已開放50歲以上成人、機構住民、免疫力低下或不全者等對象接種第2次追加劑，尤其65歲以上長者感染後導致重症風險高，應儘速接種，以提升保護力。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今天公布5大長輩COVID-19疫苗大哉問，包括「本身有慢性病是否可打疫苗」、「一定要打第2次追加劑嗎」等。

李秉穎指出，以色列對於60歲以上接種第2次追加劑研究指出，可有效降低重症感染風險，建議確診者仍可於發病日或確診日起3個月且無急性症狀後，接種COVID-19疫苗。

為防範本土疫情危害孩子健康，嬰幼兒COVID-19疫苗持續接種，指揮中心發言人莊人祥表示，昨天共2613人次接種莫德納嬰幼兒疫苗、累計10萬2627人次、占該年齡層13.0%

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各界關注輝瑞嬰幼兒疫苗進度，指揮中心指揮官王必勝表示，仍在和廠商聯繫，安排相關出貨中，包括品管作業流程等，下週可能會寄測試品來台，會持續追蹤。

據統計，昨天COVID-19疫苗接種3萬1176人次，截至目前為止累計接種5980萬720人次，接種人口涵蓋率第1劑 92%、第2劑86%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑（第3劑）接種率71.5%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.4%），第2次追加劑（第4劑）接種率7.6%。（編輯：張芷瑄）1110805