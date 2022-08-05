5歲以下MIS-C占6成 羅一鈞籲父母帶孩子打疫苗

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內MIS-C個案有6成在5歲以下，呼籲父母快帶孩子打疫苗。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北5日電）指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內MIS-C個案有6成在5歲以下，和國外情形不同，可能與疫苗接種時程有關，恐成下波疫情染疫高危險群，呼籲父母快帶孩子打疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，但孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）個案卻持續出現，根據中央流行疫情指揮中心統計，至今累計84例MIS-C重症病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，MIS-C個案中6成年齡在5歲以下，6歲至12歲僅4成，與預期不符，因為國外MIS-C個案大多是介於5歲至12歲、年紀較大的孩子。

羅一鈞分析，國內可能因5歲以上孩子比較早開始打疫苗，直到最近才針對5歲以下接種疫苗，因此最近5歲以下孩童MIS-C確實比例有提高，如目前疫情持續、下波疫情又快到來，預期沒接種疫苗的幼兒會成為下波疫情主要感染族群，MIS-C個案超過百例不是不可能。

不過，羅一鈞表示，據統計，84例MIS-C個案只有13例接種過1劑疫苗，其中12人打過1劑、1人打過2劑，其餘71人都沒接種疫苗，呼籲父母儘速帶孩子打疫苗。

有醫師認為，Omicron BA.5未來若在台灣造成流行，可能感染的大多會是從未染疫的民眾，和日本狀況類似，甚至直言單日確診數恐破10萬例。

指揮中心指揮官王必勝認為，單日確診數10萬例應該高估了，除了考慮從未染疫人口外，也要考量前波感染高峰至現在的間隔、疫苗覆蓋率、追加劑覆蓋率等，認為應該不會像日本大規模流行的情形。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共8254床、空床5302床、空床率64.2%，其中台北區51.5%、北區57.7%、中區72.5%、南區58.8%、高屏區67.2%、東區90.1%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4588床、空床率58.4%；30家地方加強型防疫旅館1719床、空床數804床、空床46.8%。

據統計，昨天共開2388人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2032份、默沙東「莫納皮拉韋」356人份，今年以來累計開立約45萬1753人，包括共36萬8949人倍拉維及8萬2804人份莫納皮拉韋。（編輯：陳政偉）1110805