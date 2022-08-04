MIS-C重症兒童增2例 6個月大男嬰成全台最小病例

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北4日電）本土COVID-19疫情近期個案數維持1萬至2萬多例，今天新增3例死亡個案為40多歲，沒有兒童死亡，但增2例MIS-C，其中6個月大男嬰確診近2個月現MIS-C，為國內最小病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中說明，今天新增2萬2707例本土個案，前一週同期下降4.7%，仍在緩降階段、未見翻轉，確診個案新增中重症152例（中症104例、重症48例），其中56人死亡；另外，境外移入增252例。

今天新增56例本土病例死亡個案，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、51例具慢性病史、42例未接種3劑疫苗、22人從未接種疫苗，33例年齡超過80歲。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增死亡個案中年紀較輕的是3名40多歲個案。

其中有2名個案有癌症病史，分別為一男一女，男性曾接種2劑疫苗7月31日因口腔大量出血，合併呼吸困難就醫，檢驗陽性確診；女性從未接種疫苗，7月31日出現發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，至急診檢驗確診，兩人皆於住院隔天病逝。

還有一名40多歲男性有高血壓病史，曾接種3劑疫苗，7月15日全身抽搐、意識改變至急診緊急插管，檢查發現收縮壓超過200，有自發性腦幹出血，經檢驗確診並收住加護病房，7月27日因腦幹出血合併COVID-19感染過世。

羅一鈞表示，今天沒有新增兒童死亡個案，但新增2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症病例，其中一名6個月大男嬰，是國內目前年齡最小的MIS-C個案，曾於5月3日確診，7月1日起陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀。

羅一鈞進一步說明，這一名6個月大男嬰在7月3日就醫檢查發現肺炎，當天安排住院，住院期間出現紅疹、腹瀉等症狀，懷疑是MIS-C給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，7月14日病狀好轉出院。

另一名個案為5歲女童、無慢性病史，曾於6月8日接種1劑輝瑞兒童疫苗，6月27日確診，7月25日起陸續出現發燒、腹痛等症狀，7月29日就醫懷疑MIS-C安排住院治療，8月3日病狀好轉已出院。

國內12歲以下兒童重症累計146例，26例腦炎、20例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、79例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有25人死亡，9例腦炎、4例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至8月3日，本土輕症、無症狀個案累計459萬5380例、占99.53%，中症累計1萬1868例、占0.26%，重症累計9557例、占0.21%，其中死亡累計8229人。（編輯：陳政偉）1110804