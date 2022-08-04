8/4本土2萬2707例 增56死、152例中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北4日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增2萬2707例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症152例，其中56人死亡；另境外移入增252例。（編輯：管中維）1110804

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿全文如下：

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增22,959例COVID-19確定病例，分別為22,707例本土個案及252例境外移入；另確診個案中新增56例死亡。

指揮中心表示，今日新增之22,707例本土病例，為10,469例男性、12,188例女性、50例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,326例）、臺中市（2,807例）、臺北市（2,388例）、桃園市（2,352例）、高雄市（2,159例）、臺南市（1,744例）、彰化縣（1,094例）、新竹縣（713例）、屏東縣（598例）、苗栗縣（585例）、雲林縣（584例）、新竹市（570例）、宜蘭縣（427例）、花蓮縣（420例）、南投縣（409例）、嘉義縣（387例）、基隆市（345例）、嘉義市（265例）、臺東縣（264例）、金門縣（143例）、澎湖縣（119例）、連江縣（8例）。

指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為32例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、51例具慢性病史、42例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月18日至8月1日，死亡日期介於5月20日至8月1日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增252例境外移入個案中，147例男性，105例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（22例）、越南（9例）、日本（4例）、韓國（3例）、香港、埃及、泰國及菲律賓（各2例）、加拿大、柬埔寨、英國、瑞士、義大利、德國、土耳其、荷蘭及中國（各1例），另197例感染國家調查中。入境日期介於今年6月29日至8月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,005,123例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,321,763例排除），其中4,675,128例確診，分別為20,980例境外移入、4,654,094例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,082例COVID-19死亡病例，其中9,067例本土，個案居住縣市分布為新北市1,985例、臺北市1,040例、臺中市901例、高雄市826例、臺南市710例、桃園市679例、彰化縣533例、屏東縣377例、雲林縣270例、南投縣264例、基隆市208例、苗栗縣204例、嘉義縣196例、宜蘭縣181例、花蓮縣149例、嘉義市148例、新竹縣141例、臺東縣135例、新竹市86例、澎湖縣21例、金門縣13例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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