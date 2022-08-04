BA.5台北染疫女 職場接觸者病毒定序BA.2

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北4日電）指揮中心日前公布8月1日新增2例BA.5本土個案，其中台北市30多歲女性，匡列職場接觸者共1人陽性，定序結果今天出爐為BA.2，與指標個案間無傳染可能。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，國內8月1日新增2例BA.5本土個案，分別為台北市30多歲的男性及女性，皆無半年內出國紀錄，研判感染源來自社區，兩人各有1名接觸者採檢陽性。

台北市30多歲女性個案匡列3名職場接觸者，已有2人陰性、1人陽性，這名陽性接觸者曾於7月24日確診，Ct值小於30。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中公布基因定序結果為BA.2。

羅一鈞指出，與指標個案BA.5不同，兩者間並無傳染可能性，這起BA.5本土個案家人檢驗也都是陰性，暫未找到相關個案，研判為一起社區感染個案。

至於台北市30多歲男性家庭接觸者，昨天公布基因定序結果為BA.5，這是國內經定序確認第2起BA.5家庭群聚。據統計，本土Omicron亞型變異株累計檢出14例，皆為BA.5，有4起為社區感染，3起在北部、1起在南部。

此外，據統計，昨天共開3121人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2724份、默沙東「莫納皮拉韋」397人份，今年以來累計開立約44萬9365人份，包括共36萬6917人份倍拉維及8萬2448人份莫納皮拉韋。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共8320床、空床5322床、空床率64.0%，其中台北區51.5%、北區56.9%、中區72.3%、南區57.9%、高屏區67.8%、東區89.4%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4625床、空床率58.9%；30家地方加強型防疫旅館1719床、空床數776床、空床45.1%。（編輯：管中維）1110804