台北染疫男家人病毒定序 確認國內第2起BA.5家庭群聚

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北3日電）指揮中心日前公布8月1日新增2例BA.5本土個案，其中台北市30多歲男性，匡列接觸家人1人確診，定序結果今天出爐為BA.5，這是國內經定序確認第2起BA.5家庭群聚。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，國內8月1日新增2例BA.5本土個案，分別為台北市30多歲的男性及女性，皆無半年內出國紀錄，研判感染源來自社區，兩人各有一名接觸者採檢陽性，基因定序結果備受關注。

台北市30多歲的男性經匡列2名同住家人採檢，有1人陽性，為60多歲家管，同時也是指標個案的媽媽，Ct值32，7月25日曾開車帶兒子就醫，27日匡列採檢，檢驗結果尚未出爐，隔天就發病，出現頭痛、畏寒、上呼吸道等症狀。

指標個案的媽媽在29日接獲實驗室通知採檢結果為陽性，後續經基因定序為Omicron BA.5。羅一鈞說明，由於媽媽曾接送兒子就醫，症狀出現的比較晚，研判是被兒子感染，是國內第2起經定序確認的家庭群聚，感染來源尚無法確認，仍要持續觀察。

至於台北市30多歲女性個案匡列3名職場接觸者已有2人陰性、1人陽性，這名陽性接觸者曾於7月24日確診，Ct值小於30，定序結果尚未出爐。據統計，本土Omicron亞型變異株累計檢出14例，皆為BA.5，有4起為社區感染，3起在北部、1起在南部。

全台專責、負壓病房共8400床、空床5294床、空床率63.0%，其中台北區49.7%、北區59.2%、中區70.2%、南區56.1%、高屏區68.3%、東區88.9%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4525床、空床率57.6%；34家地方加強型防疫旅館1719床、空床數665床、空床38.7%。

據統計，昨天共開3380人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2868份、默沙東「莫納皮拉韋」512人份，今年以來累計開立約44萬6244人，包括共36萬4193人倍拉維及8萬2051人份莫納皮拉韋。（編輯：屈享平）1110803

（指揮中心提供）