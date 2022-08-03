8/3本土2萬3718例 增32死、134例中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北3日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增2萬3718例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症134例，其中32人死亡；另境外移入增201例。1110803

疾管署新聞稿全文：

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增23,919例COVID-19確定病例，分別為23,718例本土個案及201例境外移入；另確診個案中新增32例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,718例本土病例，10,928例男性，12,783例女性，7例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市（4,406例），臺中市（2,980例），桃園市（2,562例），臺北市（2,427例），高雄市（2,214例），臺南市（1,880例），彰化縣（1,009例），新竹縣（721例），苗栗縣（696例），屏東縣（651例），新竹市（625例），雲林縣（584例），宜蘭縣（510例），嘉義縣（427例），南投縣（393例），基隆市（392例），花蓮縣（356例），嘉義市（322例），臺東縣（266例），澎湖縣（144例），金門縣（140例），連江縣（13例）。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為20例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、30例具慢性病史、18例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月18日至7月30日，死亡日期介於5月28日至7月31日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增201例境外移入個案中，115例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南及美國（各15例），菲律賓及柬埔寨（各5例），英國及新加坡（各3例），馬來西亞（2例），法國、奧地利、日本及中國（各1例），另149例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至8月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,959,806例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,300,058例排除），其中4,652,186例確診，分別為20,724例境外移入，4,631,408例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,026例COVID-19死亡病例，其中9,011例本土，個案居住縣市分布為新北市1,978例、臺北市1,038例、臺中市890例、高雄市820例、臺南市709例、桃園市672例、彰化縣530例、屏東縣374例、雲林縣270例、南投縣260、基隆市207例、苗栗縣203例、嘉義縣196例、宜蘭縣179例、花蓮縣148例、嘉義市147例、新竹縣139例、臺東縣133例、新竹市85例、澎湖縣20例、金門縣13例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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